Uma curiosidade do mundo da mídia. Tim Lindquist, publisher da revista HardcoreGamer, teve uma idéia para não deixar que a crise econômica acabasse com a sua publicação: vendeu a revista no site eBay. O New York Times fez uma matéria sobre o assunto.

