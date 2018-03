"Psychology Today": existe amizade entre homens e mulheres?

Trecho de post que eu peguei no blog Mulher 7×7:

“(…) Quem já viu a clássica comédia romântica Harry & Sally: feitos um para o outro (1989), com Meg Ryan e Billy Cristal, conhece a pergunta feita pelo filme, lançada nesta cena em que Harry pega carona com Sally, amiga de sua namorada, para ir a Nova York estudar: existe amizade entre homens e mulheres?

Um artigo que está entre os mais lidos da revista americana Psychology Today traz de volta a questão. Nele, Geoffrey Greif, professor da Universidade de Maryland e autor de um livro sobre a construção das amizades masculinas (Buddy System: Understanding Male Frendships), diz que 75% dos homens e 65% das mulheres entrevistados em sua pesquisa têm amizades do sexo oposto.

Ele afirma que homens, em especial, apreciam amizades femininas. ‘Eles sentem-se mais confortáveis falando sobre sua intimidade com mulheres do que com outros homens. Elas seriam a continuidade de suas mães e professoras. Além disso, boa parte dos homens tem uma natureza competitiva e acreditam que falar abertamente sobre seus problemas com pessoas do mesmo sexo os deixaria enfraquecidos’, afirma Greif.

Barry, eletricista de 44 anos, casado, é um dos entrevistados da pesquisa. Ele diz que procura amizades femininas no trabalho e na vida social para fugir da competitividade do mundo dos homens. ‘Fico bem mais confortável com mulheres. Se não estou numa situação de conquista, sinto que não tenho que provar nada a elas. Elas dão melhores conselhos do que os homens’, afirma. Leland, gerente de banco de 40 anos, acredita que homens e mulheres têm mais o que trocar numa amizade. ‘Falamos dos nossos relacionamentos. Eu posso dar a ela a perspectiva masculina e vice-versa. Costuma ser produtivo’, diz (…).