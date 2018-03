Psicanálise para quem trabalha com mídia

A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo montou um curso de psicanálise voltado para profissionais de mídia. Segundo e-mail que recebi, oferecerá àqueles que trabalham com a opinião pública uma compreensão básica dos conceitos da psicanálise, “a fim de que possam utilizá-los como recursos na abordagem dos fatos, situações e questões que se referem tanto à questões da vida dos indivíduos como no campo social.” Diz o texto distribuído por eles: “Os profissionais da área de mídia exercem grande influência sobre leitores, telespectadores, ouvintes e internautas, isto é, sobre a maior parte da população, sendo responsáveis pela escolha e/ou divulgação de notícias e aprofundamento sobre acontecimentos nas mais diferentes áreas. Devido à importante função social desses formadores de opinião, o conhecimento da Psicanálise pode contribuir para a compreensão do humano em todas as suas manifestações, sejam singulares ou coletivas.”

O conteúdo do curso é o seguinte: Nascimento da Psicanálise; Noções do desenvolvimento do pensamento psicanalítico desde Freud; Noções de outras teorias e técnicas psicológicas em suas diferenças e aproximações com a Psicanálise; Diferença entre Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise; Conseqüências das teorias na cultura contemporânea. O curso, que custa R$ 240, começa no dia 4 de abril e vai até o dia 6 de junho, sempre às sextas-feiras. Informações pelo telefone 11 2125-3777.