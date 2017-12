Proteção no Iraque

Para a editoria de Internacional: empresas de segurança particular estão atuando como nunca no Iraque (muitas vezes fazendo o trabalho que antes era realizado pelos militares). Mas um estudo do Project for Excellence in Journalism (PEJ) mostra que essas atividades quase não aparecem na mídia. Em cerca de 100 mil matérias sobre o conflito publicadas nos Estados Unidos, o PEJ encontrou apenas 248 que, de alguma forma, falavam sobre o assunto. Tem uma história aqui.

