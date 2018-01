Para os aventureiros que se interessam pela região do Himalaia, vale olhar o site Digital Himalaya, “a project to develop digital collection, storage,and distribution strategies for multimedia anthropological information from the Himalayan region.” No link “Collections” tem mapas, fotos, filmes, etc.

