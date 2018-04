Programando uma viagem?

Algumas dicas para o turismo: a primeira eu achei sem querer, enquanto pesquisava sobre o editor italiano Giangiacomo Feltrinelli, tema de uma biografia lançada pela Conrad no ano passado. Descobri que a casa de veraneio da família dele, a Villa Feltrinelli (foto), em Gargnano, no Lago di Garda – usada também por Giangiacomo para reuniões do Partido Comunista – virou um hotel de luxo (talvez um dos mais exclusivos do mundo). Vale olhar. É realmente um lugar especial. Outros dois hotéis bacanas aparecem em notas na edição “luxo” da Casa Claudia: o Hotel du Petit Moulin, em Paris, e o meu favorito – pelo estilo, pela decoração -, o Condessa df, na Cidade do México.