Profissionais de mídia da Inglaterrra são os maiores consumidores de álcool

“Vamos beber antes, durante e depois do fechamento?” Deu no Guardian: pesquisa do governo inglês revela que os profissionais de mídia são os maiores consumidores de álcool do país. “Para os pesquisadores, o alto consumo viria do coquetel que mistura a cultura de redações e escritórios com características da profissão. Em outras palavras, happy hours pós-expediente mais os frequentes encontros com fontes em recepções, shows e eventos regados a bebida.” (Via Carta do Editor, da Editora Abril).