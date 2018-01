O ombudsman do jornal Miami Herald, cansado de receber reclamações de leitores sobre erros de gramática cometidos pelo staff do diário, teve uma idéia interessante (que pode muito bem ser copiada por algum jornal brasileiro): mandou uma cópia da edição do dia 18 de janeiro para uma veterana professora e pediu a ela que marcasse todos os erros. O resultado: 133 marcações.

