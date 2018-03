Sugestão de uma amiga e colaboradora deste blog: sites de namoro que juntam pessoas com as mesmas doenças. Tem o Prescription4love.com, que oferece opções de busca para mais de uma dúzia de problemas de saúde, incluindo artrite, câncer, surdez, diabetes, epilepsia, herpes, HIV, etc; e o PositiveSingles.com, especializado em doenças sexualmente transmissíveis. O Chicago Tribune fez matéria sobre o assunto.

