O açaí faz mesmo bem? Só em 2008, 53 novos produtos contendo açaí foram lançados nos Estados Unidos (em 2004 foram apenas 4), informa o New York Times de hoje, com foto de Andre Penner (acima). Agora, as pessoas começam a questionar se as virtudes propagandeadas são mesmo verdadeiras. Leia a reportagem (em inglês).

