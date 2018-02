Pornô sem sexo

Dica do amigo Marcelo Rezende: “Brian and Sean (um pouco piadistas, um pouco cineastas e produtores) criaram o ‘James Gunn’s PG-Porn’. Basicamente, o projeto é o seguinte: filmar situações típicas de filmes pornográficos, mas…sem sexo. Uma espécie de trapaça com o gênero, a dupla se explica assim: ‘Quantas vezes você estava assistindo a um grande filme pornô – gostando da história, do jogo dos atores, do modo de filmar— quando, repentinamente, eles estragam tudo com PESSOAS FAZENDO SEXO? Muitas vezes, certo?’. Os episódios podem ser vistos aqui: http://www.pgporn.tv/

Boa sorte.”

O Marcelo sabe das coisas.