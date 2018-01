"Por que uns podem ter bombas atômicas, enquanto outros não podem?"

“Sou partidário da abolição de todas as armas nucleares, mas não entendo por que o Irã e a Coreia do Norte não podem ter bombas atômicas, enquanto os Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França, China, Israel, Índia e Paquistão podem. A alegação de que o Irã e a Coreia do Norte têm regimes irresponsáveis não me parece clara. Afinal, o único país irresponsável o bastante para ter lançado bombas atômicas, entre todos os seus detentores, foram os Estados Unidos e não me consta que os EUA tenham sido punidos por sua irresponsabilidade nuclear”.

Renato Pompeu, lá no novo blog dele.