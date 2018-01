Uma das matérias mais lidas no New York Times durante o fim de semana: “Why we make bad decisions” (bem, basicamente é porque escutamos as informações que queremos ouvir e ignoramos todo o resto). A autora, Noreena Hertz, é professora de economia na University College London. Ela publicou o livro “Eyes Wide Open: How to Make Smart Decisions in a Confusing World.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.