"Por que temos medo das mulheres?"

“No inconsciente, o homem possui dois motivos para temer a mulher. O mais recente em termos de desenvolvimento é justamente a castração, cujo terror lhe é evocado pela visão do genital feminino. O outro motivo do temor que a mulher inspira no homem é mais arcaico e não é o medo da castração e sim o medo da aniquilação, da morte. Tal medo decorre de vivências muito precoces adquiridas pela criança no contato com uma mãe imaginada como detentora de um poder absoluto, arbitrário e imprevisível, ao qual o bebê está completamente exposto em seu desamparo. É uma ímago terrorífica da mãe, a mãe má, o seio mau de Melanie Klein, a mãe-bruxa, aquela que povoa o ‘terrível reino das mães’ na acepção de Goethe no Fausto, expressão cuja pertinência não passou desapercebida a Freud.”

O caos no ‘terrível reino das mães’, do psicanalista Sérgio Telles (Via blog do Armando Antenore). Para ilustrar, trabalho da artista austríaca Valie Export.