Os estudantes (e os pais deles) sonham com profissões mais “intelectuais” ou “nobres” e carreiras em grandes empresas. Por que ninguém quer mais trabalhar com as mãos? Essa pergunta está no centro deste texto publicado pela revista do New York Times. “Porque o trabalho é sujo, as pessoas acham que é estúpido”, escreve o autor, Matthew B. Crawford, ele próprio um Ph.D. em filosofia política que resolveu abrir uma oficina mecânica de motos. O timing para o tema parece perfeito. Um exemplo: em época de crise, as oficinas mecânicas lucram mais, já que os americanos optam por consertar o carro antigo ao invés de comprar um novo. Crawford escreveu “Shop Class as Soulcraft: An Inquiry Into the Value of Work“, livro que será lançado esta semana pela Penguin.