Por que ler “Nietzsche: civilização e cultura”, de Carlos A. R. de Moura

Por Liliane Prata, especial para o Desculpe a Poeira

Nietzsche pode ser considerado um dos filósofos mais famosos e menos compreendidos da história da filosofia. Todo mundo já ouviu falar dele, seus aforismos fazem sucesso na internet… Mas são tantas as obras e é tamanha a sua eloquência que os leitores interessados em compreendê-lo mais a fundo podem se sentir meio perdidos. Por isso gostei tanto desse livro, “Nietzsche: civilização e cultura”. Se existe um autor confiável para introduzir o filósofo alemão, é o professor Carlos A.R. de Moura. No livro, ele dá o fio de Ariadne para o leitor que quer se situar melhor antes de investigar por conta própria as obras de Nietzsche e usá-las como ponto de partida para suas próprias reflexões – não é esse um dos objetivos da Filosofia? Ao menos, não da filosofia acadêmica, aquela difícil e pouco acessível, restrita às salas das universidades, mas da filosofia simplesmente entendida como uma série de textos e ideias de pessoas que, como cada um de nós, ficaram perplexas com o mundo e dividiram essa perplexidade com as outras. Vale a leitura!