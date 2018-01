Por que ler “Beleza e Tristeza”, de Yasunari Kawabata

Por Liliane Prata, especial para o Desculpe a Poeira



Li “Beleza e Tristeza“, de Yasunari Kawabata, já adulta, mas estou certa de que teria me beneficiado muito dessa leitura na minha adolescência. Aliás, esse é mais um integrante da série “Obras que pretendo recomendar à minha filha quando ela for adolescente”.

Não é tanto pelo enredo. Ou mesmo pelo talento literário do autor ganhador do Nobel em 1968. É mais pela pausa. “Beleza e Tristeza” não é um romance que se arrasta, de jeito nenhum, mas é um livro em que até nos acontecimentos mais fortes e mesmo trágicos da narrativa o tempo passa com mais delicadeza do que agilidade: olhares que duram minutos, diálogos que ressoam por anos, amores que duram vidas.

Pensando bem, tudo isso passa pelo enredo, sim – basicamente, a relação de uma jovem e um homem mais velho que se reencontram tempos depois, quando ele está na meia-idade. E tudo isso passa pelo talento literário do autor, é claro: como poderia não passar? Mas o que fica acima de tudo, pra mim, é uma singeleza no olhar, um carinho com essa coisinha frágil chamada vida, que Kawabata faz transbordar na serenidade de cada trecho. Um olhar suave e calmo que pode fazer bem àqueles que, no turbilhão da juventude, querem tudo para ontem, para hoje, para já.