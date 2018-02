Por que engarrafar o leite materno?

Na New Yorker que chega às bancas hoje, uma reportagem interessante sobre o hábito das mães contemporâneas de armazenar leite materno usando um aparelho elétrico de sucção. “Se dar o peito é a melhor solução, por que as mulheres estão engarrafando o leite?”, pergunta o editor da matéria. O texto começa listando as novas questões legais relacionadas ao tema que passaram a existir de uma hora para outra: uma mulher pode carregar vasilhames contendo seu próprio leite num avião? Uma mulher pode vender seu próprio leite na internet? Um banco de leite materno pode pagar pelo leite de uma mulher? Se uma doadora de leite beber álcool em excesso — parte desse álcool pode ir parar nas glândulas mamárias — ela pode ser acusada de abuso?

A matéria informa que antes dos anos 90, essas máquinas de tirar leite materno eram peças sofisticadas de equipamento médico e geralmente só estavam disponíveis em hospitais, onde eram usadas para tirar leite de mães que tinham problemas nos bicos dos seios e de mães de crianças muito fracas para sugar. “Hoje, esses aparelhos são um acessório pessoal tão presente que estão mais para celulares do que para catéteres”. Algum jornal ou revista poderia traduzir e publicar esse texto. É um tema que dá audiência.