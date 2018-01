Sugestão de leitura para o fim de semana prolongado: “China: Inside the Dragon“, reportagem de Peter Hessler publicada na National Geographic. O destaque do editor: “Chinese history has become the story of average citizens. But there are risks when a nation depends on the individual dreams of 1.3 billion people rather than a coherent political system with clear rule of law.”

