Por dentro de um matadouro

O documentário “Slaughterhouse: The Task of Blood”, exibido pela BBC2, mostra como funciona um matadouro. Não recomendo para quem tem estômago fraco. Depois de assistir ao filme do diretor Brian Hill muita gente vai aderir à culinária vegetariana, com certeza. Não foi o chanceler alemão Bismarck que disse que quem gosta de salsichas e de leis não deve querer saber como são feitas? Taí. Alguém deveria fazer uma matéria mostrando as condições em que os animais são abatidos no Brasil.

