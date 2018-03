Por dentro da Pop's Drinks

A revista VIP que chega às bancas hoje mandou um repórter fazer uma reportagem sobre a boate Pop’s Drinks, em Presidente Prudente, oeste do Estado de São Paulo, que ficou famosa depois que recebeu a visita de Ronaldo Fenômeno — visita que causou um incidente diplomático nos bastidores do Corinthians. A balada “ocupa um amplo terreno na periferia de Presidente Prudente. Tem um salão principal, com mesas, iluminação à meia-luz e um telão, e mesas ao ar livre. E também alguns quartos para os clientes”, informa o repórter Sandro Villar. Acima, pedaço da página que “escaneei”.

