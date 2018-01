O Times de Londres de hoje fez uma matéria sobre um novo brinquedinho japonês: “o plástico-bolha eterno”. “Since its release at the end of last year, two million of the toys have been sold in a country in which bubble wrap popping is regarded not merely as a diversion from boredom but as an antidote to stress”, diz o correspondente do jornal no Japão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.