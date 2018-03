“The Lebowski Cycle”, de Joe Forkan, é uma série de pinturas e de desenhos inspirada em partes da narrativa do cultuado filme “O Grande Lebowski”, dos Irmãos Coen. No blog de Joe Forkan dá para ver outros trabalhos. Gostei. (via Beautiful Decay).

