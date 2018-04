Aconteceu no sábado a 5ª etapa do Torneio Brasileiro de Pinball. Era uma pauta curiosa para os jornais de São Paulo, mas acho que ninguém foi cobrir. Quem organizou o campeonato foi o Clube do Pinball, que tem uma invejável coleção de máquinas. As da Taito, populares nos anos 80, são particularmente bonitas: Oba Oba, Cavaleiro Negro, Titan, Vortex, Rally, Cosmic etc. Abaixo, um vídeo curto que fiz no dia, apenas para dar uma idéia de como é o clube.