"Piauí, terra de contrastes"

A rapaziada da revista Piauí deve estar comemorando a propaganda indireta que o presidente da Philips fez da publicação deles ao cometer uma das gafes do ano. Se eu saquei alguma coisa da pauta da revista, uma das nobres missões da redação é a de levantar o astral do estado nordestino governado por Wellington Dias. Como eles fizeram nos textos “Estado inexistente“, “Cuidado com os dentinhos“, “Piauí em Paris“, “Os agentes da Suíça piauiense” e “Raquetadas no Piauí“. Vale gastar um tempo lendo isso tudo. Aliás, eles podiam aproveitar o gancho do noticiário e colocar um dossiê no site, porque deu o maior trabalho catar esses links nos arquivos.

PS: Um detalhe que só interessa aos jornalistas: todos os textos acima foram publicados na seção “Esquina”. Na versão impressa eles sempre saem sem assinatura. Na versão online, os editores colocam o crédito. Vai entender.