Fiquei curioso: será bom o CD “Break Up”, com duetos de Pete Yorn e Scarlett Johansson? Segundo a New York publicou, a dupla segue a tradição de Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot, Lee Hazlewood e Nancy Sinatra e Lou Reed e Nico (a revista traz uma entrevista com Yorn e Scarlett). O álbum sai em setembro. Uma das músicas já foi lançada.

