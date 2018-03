Texto publicado pelo New York Times que pode interessar: “Do Happier People Work Harder?” (Pessoas felizes trabalham mais duro?). Os autores são Teresa Amabile, professora da Harvard Business School, e Steven Kramer, pesquisador independente, ambos autores do livro “The Progress Principle“.

