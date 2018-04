O jornalista Armando Antenore acaba de lançar o Blog das Perguntas, onde publica diariamente perguntas que provocam reflexões — muitas que ele pesca por aí, em várias fontes; outras que ele mesmo cria, a partir de trechos de canções, títulos de livros etc. Vale a pena ler. Armando trabalhou na Folha de S.Paulo (foi um dos melhores repórteres que o jornal já teve) e nas revistas Saúde!, Jovem Pan e VIP. Atualmente, é editor sênior na revista Bravo!. Troquei um email com ele:

Você é um repórter que virou editor. O blog dialoga com o seu trabalho de jornalista de que maneira?

Sou um repórter que virou editor? Não sei… Talvez seja mais um repórter que “esteja editor”. Continuo fazendo reportagens (não abro mão disso), embora hoje a edição tome boa parte de meu tempo. Também não sei se o blog dialoga propriamente com meu trabalho de jornalista. Creio que dialoga sobretudo com os produtos culturais que consumo: músicas, livros, imprensa, sites, filmes, peças, exposições. Na verdade, o blog pretende fazer pequenos comentários existenciais, políticos ou comportamentais por meio da apropriação e reciclagem de ideias alheias — uma característica essencial da internet, onde quase tudo se copia, quase tudo se transforma.

Acha que, com a internet, os repórteres estão perguntando menos?

Espero que não. Mesmo porque, com a internet, ficou bem mais fácil chegar a certas respostas.

“O que é melhor para nos fazer entender o mundo: as respostas ou as perguntas?”

As perguntas, claro. São as indagações que nos permitem formular e expressar os pensamentos mais absurdos sem que ninguém nos acuse de inconsistência ou algo do gênero. Posso perguntar tranquilamente se há vida em Marte. Mas só posso responder que há se estiver muito embasado. Perguntar é bem mais libertador do que responder.