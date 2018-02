"Pergunta lá pro Sócrates"

Há mais ou menos dois anos, um professor de filosofia americano criou o site AskPhilosophers.org, um lugar para pessoas atormentadas pelos paradoxos da vida apelarem para um time de incansáveis, humm, conselheiros filosóficos. De lá pra cá, mais de três mil questões foram respondidas, como “Deve o tolerante tolerar a intolerância?” e “É moralmente errado eu me aproveitar dos erros e da estupidez dos outros para lucrar?”. Alexander George, o inventor do serviço, juntou as melhores questões e lançou o livro “What Would Socrates Say?”. Rende uma nota, acho. Ou, de repente, uma conversa com o professor sobre o tema. Fica a dica. (Atualização: Natasha Madov, do Sulfúrica, leu o post e gentilmente me mandou o link para esta camiseta aqui. Adorei.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.