Perfil: Christie Hefner, filha de Hugh Hefner, o fundador da "Playboy"

O caderno de Estilo do New York Times fez um perfil de Christie Hefner, filha de Hugh Hefner, o fundador da Playboy. “Hugh Hefner criou a revista masculina de maior sucesso em todos os tempos, mas nos anos 1980 sua filha era quem cuidava do negócio”, diz o destaque do editor. Em janeiro deste ano, ela foi convidada para ser publisher da Columbia Journalism Review. Christie não aceitou, mas está ajudando a criar um modelo lucrativo para a revista, nos mesmos moldes da Harvard Business Review, que ganha dinheiro com estudos de casos e palestras.