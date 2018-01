O jornalista Pepe Escobar, um dos grandes nomes da Folha de S.Paulo dos anos 80, é hoje um dos comentaristas de política internacional do The Real News. Veja aqui uma entrevista com ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.