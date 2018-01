Não sei se algum jornal deu, já que a votação foi ontem à noite. Então coloco aqui matéria do Daily News: “Mayor Bloomberg’s historic plan to charge drivers $8 to enter Manhattan below 60th St. won the endorsement of the City Council Monday night – putting Albany under the gun to make it law.” Parece uma boa medida para melhorar o caos no trânsito. Leia aqui.

