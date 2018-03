Pauta para ano de Copa: "Jogo dos Filósofos" será recriado no dia 9 de maio

Em ano de Copa do Mundo, taí uma notícia bacana: o “Jogo de Futebol dos Filósofos“, (acima) uma das idéias mais originais do grupo Monty Python, será recriado no dia 9 de maio. A iniciativa é do Philosophy Shop, um grupo que promove o ensino da filosofia nas escolas inglesas. “Who needs Beckham and Brazil when you have Plato and Kant on the park?”, pergunta a página oficial do jogo. É uma boa pauta para os cadernos de esportes do mundo todo. Mais informações nesta matéria publicada pelo Telegraph.

