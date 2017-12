Paulo Francis inédito: só em setembro

Roberto Nolasco, da Editora Francis, me diz que o livro inédito do jornalista Paulo Francis, “Jogando Cantos Felizes”, que deveria sair no final do primeiro semestre de 2007, ficou para a programação de setembro. Anote na agenda. Esta semana a editora relançou o livro de memórias de Francis, “O Afeto Que Se Encerra”. Ainda não comprei, mas tenho uma edição da Civilização Brasileira, de 1981, que ganhei da Sonia Nolasco quando nos encontramos em Nova York. Abro na página 7 e dou de cara com uma frase de Graham Greene: “A inocência é uma forma de insanidade”. É isso.

Mais sobre o Francis nesta matéria que a Bravo! publicou em janeiro (textos de José Onofre e Sonia Nolasco).

