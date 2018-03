Depois de Steinbeck e de Kerouac, chegou a vez do escritor Paul Theroux cruzar os Estados Unidos numa viagem — e escrever sobre o assunto. Theroux, conhecido por seus relatos de viagens — e americano– , jamais tinha feito esse roteiro, até que o Smithsonian o contratou para realizá-lo. O resultado está no texto “Taking the Great American Roadtrip” (que algum jornal ou revista deveria comprar e traduzir bem rápido). Acima, estrada de Los Angeles.

