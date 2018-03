O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre Paul Stanley, do grupo de rock Kiss. Não é sobre música, mas sim sobre a carreira paralela de Stanley como artista plástico. Segundo apurou o jornal, só no ano passado ele faturou 3 milhões de dólares com a venda de seus quadros. A revista Time também falou do assunto este mês.

