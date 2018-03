Sophie Pedder, chefe da sucursal da revista The Economist em Paris, escreve sobre a cidade — do ponto de vista de uma insider — para a Intelligente Life. Uma matéria de turismo com boas dicas (em inglês).

