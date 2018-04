Uma dica para os suplementos de turismo: o Voice of a City é um novo blog em que 10 pessoas que moram em Paris dão dicas muito interessantes para quem deseja visitar a cidade. Os blogueiros, claro, têm perfis bem diferentes: um tem 28 anos e é designer; outra, de 40, é mãe de duas crianças… e por aí vai. Tem até um “ursinho” que diz frequentar (já me livrei do trema) os lugares da moda. Vale uma nota.