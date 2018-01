Já ouviu falar do Festival Kanawara, no Japão? É uma espécie de festa de rua em que se celebra a fertilidade e coisa e tal (bom, parece que é isso), e o pessoal carrega uma reprodução de um pênis gigante pelas ruas. Dá uma olhada no vídeo. (Enviado por Marcos Herbas).

