O suplemento de turismo do New York Times que circula com o jornal de amanhã traz os “53 places to go em 2008“. Do Brasil, os editores escolheram Itacaré, mais especificamente o Warapuru, um luxuoso eco-resort que será inaugurado no ano que vem. “Designed by the London-based Anouska Hempel, the resort has brought attention to Itacaré, an under-the-radar beach town on Brazil’s north coast that draws celebrities and the elite of Rio de Janeiro.”

