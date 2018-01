Para um enterro ecológico

Uma pauta muito interessante para quem cobre meio ambiente ou assuntos correlatos: a empresa inglesa Ecopod está ganhando dinheiro vendendo caixões 100% biodegradáveis, feitos com papel reciclado (foto). Quando enterrado, ele se dissolve e reabastece o solo com ricos nutrientes (do cadáver e do caixão, claro). Compostagem pura. Valeria uma entrevista com os donos da idéia. O slogan deles: “respecting the earth, shaping the future”. Notou que o design imita uma semente? O email deles é

. O telefone: +44 (0) 1273 746011. Vale correr atrás.

