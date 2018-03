Quem gasta as férias na base do Everest, na trilha inca ou escalando o Kilimanjaro, pode achar útil o AdventureUs.com, um site — ainda um pouco pesado — de rede de contatos com foco em turismo de aventura. Tem várias dicas de destinos diferentes, além de reportagens sobre o tema.

