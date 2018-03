Para quem cuida dos pais

Um blog novo lançado pelo New York Times: “The New Old Age“, escrito por Jane Gross. Grosso modo, compartilha histórias de leitores e conselhos de profissionais a respeito de um assunto cada vez mais comum na vida das famílias: a experiência de ter de cuidar dos pais idosos.”Graças às maravilhas da ciência médica, nossos pais estão vivendo mais tempo do que nunca. Adultos com mais de 80 anos são o segmento da população que mais cresce”, escreve Jane. A idéia do blog, ao dividir experiências, é a de ajudar a todos que passam por situações semelhantes. Boa.

