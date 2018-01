Para novo ombudsman da "Folha de S.Paulo", "cidadão-repórter" é demagogia

Como saiu no meio do feriado, muita gente não leu a entrevista com o novo ombudsman da Folha de S.Paulo, Carlos Eduardo Lins da Silva. Deixo aqui uma cópia da conversa. Um trecho: “A internet trouxe mais participação dos leitores. Você vê futuro nessas experiências que usam o leitor como provedor de conteúdo? Sou bastante cético com relação a isso. Essa suposta democratização da internet, que permitiria ao cidadão ser repórter, é muita demagogia. O público precisa de informação apurada com rigor, com método. Só algumas pessoas, que têm jeito e experiência, conseguem fazer isso.”

