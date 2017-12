Para ler na cadeia

Achei no site da Folio esta matéria sobre a revista Prisonworld, uma publicação para presidiários. Foi lançada em junho e já dobrou o número de páginas desde então. É um mercado e tanto, ao menos nos Estados Unidos. “Since its launch in June, Prisonworld magazine—created to form and serve a community of incarcerated readers—has doubled in page size, from 16 for the first to 32 for the next, and estimates a readership of 250,000. The magazine is shipped to more than 300 institutions in the country and has garnered 3,000 subscribers in the general public, somewhat by default.” Falando nisso, achei estas fotos em alta resolução do corredor da morte da penitenciária de San Quentin. A luz verde na sala de execução é de causar arrepios.

