Bacana este “gadget”, uma novidade: uma mini impressora para câmeras digitais ou celulares que tiram fotos. Como diz o título da matéria, é uma nostalgia da Polaroid. “The printer, which connects wirelessly by Bluetooth to phones and by cable to cameras, will cost about $150. The images are 2 inches by 3 inches, the size of a credit card.” Enquanto isso, continuo procurando filmes para a minha SX-70.

