Boa pauta realizada pelo New York Times e publicada hoje (em inglês): “Para alguns pais, gritar é o novo bater” (“For some parentes, shouting is the new spanking“). A reportagem sinaliza o que o título diz: há uma geração de novos pais que trocaram as palmadas pelo grito. A frase do título é de Amy McCready, fundadora da Positive Parenting Solutions, que trabalha com milhares de pais nos Estados Unidos.

