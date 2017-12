Esta escola, na Toscana, ensina o aluno a preparar pães caseiros. “Join our master bakers in rural Tuscany and learn the secrets of baking English and European breads. You’ll use fresh local ingredients to bake everything from sourdough to Italian delicacies.” Li hoje no site do New York Times, na editoria de Turismo (que tem até uma matéria sobre a Bahia sugerindo “Ivete Sangolo”, com “o”, como atração musical).

