Pais, filhos e as "boas maneiras"

Uma das matérias mais lidas no site do New York Times esta semana é “Making Room For Miss Manners Is a Parenting Basics“. Grosso modo, levanta a lebre do ensino de boas maneiras às crianças (ou, para usar um termo que saiu de moda, fala sobre a tarefa dos pais de “civilizar” o objeto da afeição deles). “Toda criança nasce adorável, porém é egoísta e se acha o centro do universo”. É trabalho dos pais ensiná-la “que existem outras pessoas, e que as outras pessoas têm sentimentos”. Boa pauta.

