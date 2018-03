Carne vermelha faz mesmo mal, revela um estudo realizado com mais de 500 mil americanos, segundo mostra este texto do New York Times (um dos mais lidos da semana até agora). O trabalho durou uma década e foi publicado no The Archives of International Medicine.

